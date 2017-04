A quoi ressemblera le futur tronc commun du Pacte d’excellence? Parmi les différences mesures : la durée des cours raccourcie, des langues apprises plus tôt en primaire, certaines matières comme l’histoire, la géographie, le latin profondément revues et peut-être même intégrées dans d’autres cours plus généraux. L’implantation de ce tronc commun n’est pas prévue avant 2020 en primaire et 2025 en secondaire.

Reportage : Michel Geyer