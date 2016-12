Oui, les Bruxellois feront la fête ce 31 décembre

Après l’annulation de beaucoup d’événements festifs, l’an dernier, et une « annus horribilis » pour Bruxelles, les Bruxellois feront encore un peu plus la fête ce 31 décembre. Sauf fait majeur, les animations du réveillon du Nouvel An débuteront à 20h00 sur le piétonnier, entre la Bourse et la place De Brouckère, et ce jusque 01h00 du matin. Le traditionnel feu d’artifice de la Saint-Sylvestre aura bien lieu cette année. Le site de l’événement sera accessible uniquement via le boulevard Anspach (en venant de la gare du Midi), la rue des Teinturiers, la rue des Pierres, la rue des Riches Claires, la rue Jules Van Praet et la rue Auguste Orts. A cette heure-là, les autres rues adjacentes au boulevard Anspach, situées à proximité de la place De Brouckère, seront fermées.

Par ailleurs, les théâtres sont un bon plan pour le réveillon, notamment les traditionnelles revues et autres spectacles de fin d’année. Les bars et dancings organisent également des soirées spéciales en tous genres. Par contre, attention certains restaurants ferment leurs portes ce soir-là.

A la Stib, la gratuité ne sera d’application qu’à partir de minuit. La circulation sur l’ensemble des lignes de métro et des lignes de tram 3, 4, 7, 19, 32, 39, 92 et 94 sera assurée jusqu’à 02h00 du matin. Un service partiel est également prévu sur les lignes de tram 81 et 93. Le réseau de bus Noctis sera actif de minuit à 05h00 du matin au départ de la Gare Centrale. La place De Brouckère où aura lieu le feu d’artifice ne sera pas desservie. (avec Belga)