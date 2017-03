Où sont passés les canons du Musée de l’Armée ?

Les deux obusiers qui trônaient depuis 1923 de part et d’autre de l’entrée du Musée de l’Armée au Cinquantenaire ne sont plus là. Et apparemment personne ne savait où ils sont. Les deux canons qui ont fait la joie de millions d’enfants qui grimpaient dessus, auraient été enlevé le 28 février, pendant les vacances de Carnaval, selon Le Mouvement citoyen pour la Sauvegarde du Patrimoine national, initiateur de la pétition « Stop au Hold-up du Musée Royal de l’Armée » qui a obtenu plus de 10 000 signatures. Après quelques recherches, nous avons trouvé la solution de l’énigme : ils sont tout simplement partis dans un dépôt de l’Ecole d’Artillerie à Brasschaat (nord d’Anvers) pour restauration. (Photo Belga)