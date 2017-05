OTAN : les chefs d’État découvrent le nouveau siège, Trump demande plus d’argent pour l’OTAN

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) a remporté la 2e étape du 87e Tour de Belgique cycliste (2.HC) disputée jeudi entre Knokke-Heist et Moorslede sur la distance de 199 kilomètres. Il a devancé Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) et Wout … lire plus

Belga