OTAN : la délégation des conjoints visite le Musée Magritte

Melania Trump, Brigitte Macron, et les autres épouses et conjoints des chefs d’Etat et de gouvernement qui ont fait le déplacement à Bruxelles sont arrivés au compte-gouttes jeudi au musée Magritte, entre 15h30 et 16h10. Leur visite guidée devrait durer environ 45 minutes.

Environ 200 curieux s’étaient rassemblés derrière les barrières installées par la police afin d’apercevoir l’une ou l’autre « première dame ». L’arrivée de Melania Trump sur le coup de 16h10 aura déçu, une voiture de la délégation américaine cachant la First Lady au public.

La visite sera orchestrée par Michel Draguet, directeur des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Selon lui, cette venue est l’occasion d’offrir « un éclairage mondial sur l’identité culturelle belge ».

Un cocktail de bienvenue est prévu avant la visite, a-t-il précisé.

Parmi les conjoints présents à Bruxelles figurent les épouses des présidents français et américains mais aussi celle du président turc, Emine Erdogan, ou encore l’époux du Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel. Amélie Derbaudrenghien, la compagne du Premier ministre Charles Michel, est également présente.

Après le musée, les épouses et conjoints se rendront à la Boutique Delvaux, à l’exception de Melania Trump, qui les rejoindra par contre pour la promenade dans les Serres royales de Laeken et le dîner au Château prévus ensuite. (Belga)