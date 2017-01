La police locale de Bruxelles-Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) a interpellé administrativement et judiciairement 121 personnes lors de 16 opérations « Dolly » visant à sécuriser le quartier de la prostitution autour de la Gare du Nord, à Schaerbeek et Saint-Josse. Lors de ces opérations, 1.866 personnes ont été contrôlées (35% de plus qu’en 2015), dont 27% de Français, et 654 véhicules ont été contrôlés (53% de plus qu’en 2015), dont 36% venus de France, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles.

Lors de ces opérations, la police locale a arrêté administrativement 87 personnes, soit 24% de moins qu’en 2015 et principalement pour des troubles à l’ordre public. Trente-quatre personnes qui faisaient l’objet de signalements ou qui étaient porteuses d’armes prohibées, ont pour leur part été arrêtées judiciairement. Cent nonante-huit personnes ont par ailleurs été éloignées du quartier sous escorte sans être arrêtées. Sur les 528 personnes dont l’alcoolémie a été contrôlée, 46 étaient positives. Quarante-trois perceptions immédiates à des étrangers ont été imposées pour un total de 12.735 euros (38% en plus qu’en 2015), et ce pour des souffles positifs, des défauts de permis de conduire et/ou de documents valables pour le véhicule ainsi que des infractions au code de la route constatées en flagrant délit. La police locale avait planifié 24 opérations « Dolly » en 2016, soit deux par mois. Mais en raison du niveau de la menace sur le pays, des attentats du mois de mars et de l’Euro 2016 de football, elle en a finalement organisé 16. En 2017, la police locale espère pouvoir en organiser au moins 24 dans le quartier. (Belga)