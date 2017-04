L’asbl Autisme en action a organisé ce dimanche l’opération « Chaussettes bleues », une journée de sensibilisation à l’autisme, au Bois de la Cambre à Bruxelles.

Des témoignages et conférences sont prévus tout au long de la journée, ainsi qu’un café rencontre autisme, un stand consacré aux allocations familiales ou encore un espace spécifiquement dédié à la recherche universitaire et aux évolutions actuelles. Des cordes à linge seront tendues un peu partout, comme lors des deux précédentes éditions, pour y accrocher des centaines de chaussettes bleues, la couleur de l’autisme. Ces chaînes de chaussettes représentent la présence des personnes porteuses d’autisme dans la société, précisent les organisateurs. La journée sera également festive, avec des activités gourmandes et créatives, des jeux en plein air, de la musique et plusieurs ateliers. L’opération est à l’initiative de l’asbl Autisme en action, soutenue par la Plateforme Autisolidarité et par l’équipe de recherche ACTE de l’ULB. (Belga)

Images: Marjorie Fellinger