OpenSoon 2017 : Atrium lance un appel à projets pour booster l’ouverture de commerce

Atrium.Brussels, l’agence régionale du commerce bruxelloise, lance l’édition 2017 de l’appel à projets « OpenSoon ». L’objectif de cette campagne est double : encourager les Bruxellois à se lancer comme indépendants et booster l’ouverture de commerces audacieux en Région de Bruxelles Capitale. Selon les chiffres communiqués par Atrium, les commerces qu’ils accompagnent « ont 2 fois plus de chances de voir leur quatrième année. Si on enregistre en Belgique un taux de fermeture moyen de 25% pour les commerces lors de leur troisième année, ce chiffre n’atteint que 12% pour les commerçants ayant fait appel aux services d’Atrium ».