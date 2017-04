On recherche à Bruxelles des familles pour accueillir dans leur foyer des enfants

10.000 enfants sont accueillis dans des familles d’accueil en Belgique. Certains parents rencontrent en effet des difficultés pour assurer la prise en charge de leur enfant et à répondre à ses besoins sur le plan affectif, éducatif ou social. Selon les derniers chiffres, il manquerait en communauté française 250 places. L’Accueil familial, un service d’Aide à la Jeunesse, a développé une campagne en collaboration avec les Diables rouges pour rechercher de nouvelles familles. Il y a plusieurs manières d’accueillir un enfant chez soi, via un parrainage (1 week-end sur deux), un accueil d’urgence ou un accueil de longue durée comme c’est le cas de Mattheo dont une équipe de Bx1 a rencontré la famille d’accueil et la maman biologique.

Reportage – Nicolas Scheenaerts et Martin Caulier