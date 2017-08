Olivier Maingain : « Je souhaite qu’on se mette autour de la table d’ici la fin de la semaine »

Elise Mertens (WTA 46), 21 ans, issue des qualifications, a éliminé la Russe Daria Kasatkina (WTA 39), 20 ans, au 2e tour du tournoi de tennis de New Haven. Elle s’est imposée en deux sets 6-2 et 7-5 en 1h24 dans cette ultime répétition de la WTA avant l’US Open, j … lire plus

Belga