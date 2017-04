Numéros Inami : les étudiants soulagés mais attentifs à la suite

On l’a appris ce matin. Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi sa solution dans le dossier des numéros Inami des étudiants en médecine. Les étudiants qui terminent leur cursus en 2017 recevront une attestation et pourront entamer leur spécialisation ou leur formation de généraliste. Quant aux étudiants qui obtiendront leur diplôme en 2018, 2019 et 2020, ils recevront également une attestation s’il s’avère que les examens d’entrée organisés dans les deux Communautés sont bel et bien efficaces. Or, en Fédération Wallonie-Bruxelles, cet examen sera organisé pour la première fois cette année. Les étudiants sont soulagés mais restent attentifs.

DUPLEX d’Aline Jacobs et d’Anaïs Letiexhe