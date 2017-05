Les rappeurs bruxellois Caballero et JeanJass sont les têtes d’affiche de la huitième soirée des Nuits Botanique. À peine de retour de Paris, où ils ont fait sold out, les deux artistes se confient à Martin Caulier sur leurs derniers souvenirs au Botanique et leur deuxième album, à peine un an après leur premier opus.

Duplex de Martin Caulier.