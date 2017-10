Dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l’heure d’hiver

Le changement d’heure a été instauré dans les années 70 dans le but de limiter la consommation d’éclairage artificiel et donc réaliser des économies d’énergie.

La Belgique passera à l’heure d’hiver durant la nuit de samedi à dimanche. Concrètement, cela signifie que le dimanche 29 octobre à 03h00 du matin, nous reculerons d’une heure: il sera donc 02h00. L’heure d’hiver sera effective jusqu’au week-end du 24 mars 2018.

Le changement d’heure a été instauré dans les années 70 dans le but de limiter la consommation d’éclairage artificiel et donc réaliser des économies d’énergie. En effet, en hiver nous bénéficions d’une heure de luminosité supplémentaire en début de journée. Les matinées sont donc plus ensoleillés bien que la nuit tombe plus vite. En Belgique, depuis 1996, ce changement d’heure s’applique à 03h00 du matin car cela correspond à la période d’activité économique la plus faible. En Europe, ce changement d’heure est harmonisé, depuis 1998, pour l’ensemble des Etats membres afin de faciliter la communication et les transports. Néanmoins, tous les pays ne sont pas concernés par ce changement d’heure: la Russie, l’Iran et l’Egypte, par exemple, ont abandonné cette pratique, tout comme la Turquie qui y a renoncé l’année passée.

Belga