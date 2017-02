Nuisances sonores : Ryanair ne compte pas investir davantage à Zaventem tant qu’une solution n’est pas trouvée

La compagnie irlandaise Ryanair a annoncé mardi ne pas vouloir investir davantage à Brussels Airport tant que le problème des nuisances sonores générées par l’aéroport n’est pas réglé. S’il n’y aura pas de coupes dans l’offre pour le moment, l’été prochain ne verra pas de nouvelles routes voir le jour dans la capitale bruxelloise. « Nous ne pouvons pas prendre de risque aussi longtemps qu’une solution n’est pas trouvée », insiste Michael O’Leary, le CEO de la compagnie, présente à Charleroi et Zaventem.

Plusieurs nouvelles routes ont été annoncées pour l’hiver prochain à l’aéroport wallon: Eilat (Israël), Lisbonne (Portugal), Naples (Italie), Plovdiv et Varna (Bulgarie) et Wroclaw (Pologne), pour un total de 69 lignes et de 6 millions de passagers transportés en 2016. « Certaines auraient dû aller à Brussels Airport mais nous avons choisi de ne pas procéder de la sorte à cause de ces amendes ridicules et d’une loi stupide! « , explique, dans son style typique, Michael O’Leary. La compagnie low-cost, qui représente environ 6.500 emplois en Belgique (4.500 à Charleroi et 2.000 à Zaventem), souligne que ces amendes ne sont pas économiquement viables sur le long terme.

Ryanair, première compagnie aérienne en Belgique avec une part de marché de 28% et 96 lignes au total, n’entend pas écoper d’amendes, qu’elle s’engage toutefois à payer le cas échéant. Elle a déjà investi dans des avions dont le bruit causé a été réduit de 93%. Pour « limiter la casse », elle supprimera dès lors les vols qui posent problème. Et les rivaux de la compagnie en feront probablement de même, pense le CEO, citant TUIfly, Thomas Cook ou Brussels Airlines.

Plus largement, l’impact sera conséquent pour l’économie belge, prédit Michael O’Leary, qui doit rencontrer mardi soir des représentants de Brussels Airport. Il a en effet une proposition à leur faire afin d’augmenter le nombre de passagers de Ryanair d’un million à Zaventem, alors qu’elle y en transporte déjà 2,6 millions.

