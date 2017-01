Entre 2.500 et 3.000 emplois sont menacés par les « petits jeux politiques » dans le dossier des nuisances sonores à Brussels Airport, fustige jeudi l’Union belge du Transport (UBT-FGTB) dans un communiqué. Le renforcement des normes sonores que la Région de Bruxelles-Capitale compte appliquer, et les amendes prévues en cas de dépassement, constituent « une grave menace » pour les bagagistes, ouvriers logistiques, travailleurs des services courrier express, taximen ou encore routiers, s’inquiète le syndicat.

« Ce ne sont pas seulement les avions-cargos 747, mais aussi des avions comme le Dreamliner 787 qui risquent d’être touchés par les normes plus sévères que la Région de Bruxelles-Capitale souhaite appliquer« , affirme le président de l’UBT, Frank Moreels. Selon le syndicat, 25% du trafic cargo et une partie du transport de voyageurs sont menacés. « Les compagnies aériennes qui partent ne quittent pas seulement Bruxelles, elles quittent tout simplement la Belgique », alerte M. Moreels, qui cite les exemples de Saudia Cargo parti à Francfort et Yangtze River Express à Amsterdam. « Air Cargo Global, Asiana et Singapore Airlines Cargo sont en train d’examiner des options semblables« , selon lui. L’UBT-FGTB salue dès lors l’initiative annoncée par le Premier ministre. « Il est grand temps que le gouvernement fédéral prenne ses responsabilités, le ministre Bellot ayant laissé traîner le dossier depuis des mois. » « L’aéroport de Bruxelles représente 60.000 emplois directs et indirects, et réalise une valeur ajoutée de 3,2 milliards d’euros. Son importance économique ne saurait donc être mise en doute« , conclut l’UBT, qui demande au gouvernement bruxellois de revoir sa position. (Belga)