Une réunion de travail rassemble ce jeudi matin à Bruxelles les protagonistes du deuxième conflit d’intérêt invoqué par la Flandre à l’encontre de la décision bruxelloise de mettre fin à la tolérance relative au bruit généré par le trafic aérien.



Il ne s’agit pas d’une réunion du comité de concertation, mais d’une simple réunion de travail, a-t-on précisé au cabinet de Charles Michel. M. Michel (MR) a programmé cette nouvelle réunion entre les gouvernements fédéral et des entités fédérées ce jeudi à 08h00, à sa résidence de fonction du Lambermont. Sur le papier, il était tenu de le faire, à la suite de l’activation d’une nouvelle procédure en conflit d’intérêt par la Flandre, cette fois sous sa casquette d’institution communautaire, contre la décision du gouvernement bruxellois. Mais le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et la ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault (cdH), ont demandé au Premier ministre de ne pas inscrire cette nouvelle procédure à l’agenda du comité de concertation, estimant que celle ci « bafoue l’état de droit ». Le secrétariat du comité de concertation a invité à cette réunion « de travail » de jeudi les ministres-présidents et les ministres de la Mobilité des trois Régions. On précise dans l’entourage du Premier ministre que cette réunion se fera sans les vice-Premiers ministres du gouvernement fédéral et ne donnera en principe lieu à aucune notification. L’objectif est de trouver une méthodologie pour trouver une solution au survol de Bruxelles durant le délai de soixante jours lié à la procédure de conflit d’intérêt.