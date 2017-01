Nuisances des avions : « presque tous les avions risquent d’avoir une amende », prédit le CEO de Brussels Airport

Beaucoup d’avions atterissant ou décollant de Brussels Airport et survolant la capitale risquent d’écoper d’une amende en raison des nuisances sonores qu’ils créent et qui dépassent les normes fixées par la Région bruxelloise, a affirmé mercredi soir son CEO Arnaud Feist lors de la réception de nouvel an de l’aéroport. Cela concerne tant les Boeing 747, surtout utilisés par les compagnies cargo, que les modèles A320 de Brussels Airlines ou Dreamliner, auxquels ont recours les tour-opérateurs belges Thomas Cook ou TUIfly.

Le dossier des nuisances sonores sera sur la table du prochain Comité de concertation, qui aura lieu le 25 janvier. Le gouvernement flamand a en effet déclenché une procédure en conflit d’intérêts contre la décision du gouvernement bruxellois de ne plus accorder en 2017 de marge de tolérance sur les normes de bruit. Arnaud Feist demande un report de l’entrée en vigueur de la fin de la tolérance. Mais ses contacts avec les responsables politiques bruxellois sont pour ainsi dire inexistants, déplore-t-il. Si aucun accord en la matière n’intervient, les amendes commenceront à tomber à la fin du mois de février. Brussels Airport craint dès lors que de nombreuses compagnies cargo délaissent l’aéroport, mettant en danger un millier d’emplois au moins. Selon le CEO, 25% de l’activité est menacée et plusieurs de ces compagnies, qui utilisent de bruyants Boeing 747 dépassant les normes, se renseignent déjà sur les possibilités de délocalisation. « Il n’est pas minuit moins cinq mais cinq minutes après minuit« , résume Arnaud Feist. Certains vols passagers survolant la capitale entre 6h et 7h sont également dans le viseur. Les Airbus A320 ou le Dreamliner dépassent en effet également les normes, ce qui affecterait des compagnies telles que Brussels Airlines, Thomas Coook, Ryanair ou encore TUIfly. Arnaud Feist appelle en outre à une stabilité juridique autour de son outil de travail et enjoint à ce qu’une loi sur les routes aériennes voie le jour. « Il faut une législation cohérente et une loi aérienne stable, avec une attention pour un équilibre entre les intérêts économiques et ceux des riverains. » (Belga)