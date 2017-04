Nuisances des avions : début d’un nouveau comité de concertation sur le survol de Bruxelles

Les principaux ministres du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées se sont retrouvés mercredi matin à Bruxelles pour discuter – sans doute sans résultat concluant immédiat – du délicat dossier du survol de la capitale, qui oppose principalement Bruxelles et la Flandre à propos des routes de départ utilisées par les avions décollant de l’aéroport de Zaventem et des normes de bruit.

La plupart des ministres ont à leur arrivée salué les progrès réalisés dans ce dossier, aux mains du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot (MR). « Je lis dans les médias que M. Bellot a des propositions. On va voir. Nous n’en avons pas encore pris connaissance« , a affirmé le ministre-président flamand, Geert Bourgeois (N-VA), en soulignant toutefois l’importance économique de l’aéroport de Bruxelles-Nations, implanté en Flandre, mais dont les vols génèrent de nombreuses nuisances au-dessus de la Région bruxelloise. Cette dernière menace d’appliquer dès ce 22 avril des amendes aux appareils qui enfreindraient ces normes de bruit, édictées en 1999. Cette réunion du comité de concertation intervient en effet à deux jours de l’expiration du deuxième conflit d’intérêts qui a permis à la Flandre de geler pour 60 jours la décision bruxelloise de mettre fin à la tolérance appliquée envers le non-respect de ses normes de bruit. (Belga)