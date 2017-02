Nuisance des avions : les groupes de travail devraient se réunir dès le milieu de la semaine prochaine

Les groupes de travail mis sur pied pour aborder les différents aspects techniques et les demandes des parties dans le dossier des nuisances liées aux activités de l’aéroport national devraient se réunir dès le milieu de la semaine prochaine, d’après plusieurs sources. Le gouvernement bruxellois a par ailleurs transmis vendredi des « remarques constructives » au ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot, concernant son projet de feuille de route.

Réorganiser les groupes de travail

Ces observations formulées par la Région bruxelloise ont pour objectif « d’assurer que les échanges d’information et la concertation portent leur fruits pour toutes les parties concernées : habitants survolés – où qu’ils habitent -, communauté aéroportuaire, et autorités publiques », ressort-il d’un court communiqué du cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort. Il ne s’agit pas de nouvelles exigences, mais bien de propositions pour réorganiser les groupes de travail ou mieux les définir afin que tous les aspects des différentes problématiques puissent être abordés. Les différents gouvernements concernés par le dossier des nuisances sonores ont décidé jeudi de mettre sur pied six à sept groupes de travail pour objectiver toutes les demandes avancées par les uns et les autres. Ces groupes devraient se rencontrer à trois reprises chaque semaine. Comme certains experts doivent encore être trouvés et les agendas coordonnés, les travaux n’auraient pas pu débuter dès lundi, mais devraient toutefois pouvoir commencer dans le courant de la semaine prochaine.

