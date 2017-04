Nouvelle occupation de la Voix des sans-papiers dans une maison de repos désaffectée

Entre 50 et 60 personnes du collectif la Voix des sans-papiers occupent depuis une dizaine de jours une maison de repos désaffectée de l’avenue Michel-Ange à Bruxelles. Le groupe a successivement occupé des bâtiments vides de Molenbeek, Schaerbeek et Bruxelles qu’il a à chaque fois été contraint de quitter ou dont il était menacé d’expulsion.

Le groupe de sans-papiers, essentiellement composé de personnes originaires de l’Afrique de l’Ouest, a quitté le 14 avril dernier un bâtiment vide de la rue de la Senne dont le propriétaire avait entamé une procédure d’expulsion. « Nous occupons actuellement une maison de repos désaffectée de l’avenue Michel-Ange et espérons parvenir à un terrain d’entente avec son propriétaire le temps de trouver un autre bâtiment », a indiqué Ndiaye Modou, un porte-parole de la Voix des sans-papiers.

« Dans l’immédiat et afin de continuer notre lutte pour notre régularisation, nous demandons une mise à l’abri du groupe qui compte des personnes âgées, malades ou vulnérables, ainsi que des enfants. » « Cette occupation permet notamment de rendre visible ce que les lois et le gouvernement voudraient ‘invisibiliser’ en excluant, en isolant et en vulnérabilisant toujours plus les personnes dites ‘illégales’, et facilite l’organisation de la lutte des sans-papiers pour leurs droits fondamentaux. Elle se situe de plus en plein quartier européen qui est le centre névralgique d’une politique migratoire qui, dans sa rhétorique comme dans sa pratique, tend de plus en plus à confondre migration avec crime et terrorisme », a précisé la Voix des Sans-papiers dans un communiqué. (avec Belga, photo Google Maps)