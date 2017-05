Nouvelle forme de vol par ruse : des faux livreurs sévissent en ce moment

Des cambrioleurs qui utilisent un nouveau modus operandi sévissent en ce moment dans la zone de police Montgomery. Leur façon de procéder est la suivante : souvent à deux, ils se rendent dans des immeubles à appartements. Un des deux cambrioleurs entre dans le bâtiment, alors que le second demande à l’habitant de descendre récupérer son colis. Souvent, l’habitant ne pense pas à fermer son appartement à clef, pour aller chercher ce faux colis. Et le complice en profite alors pour s’introduire dans l’appartement et voler les effets personnels de sa victime. La zone de police Montgomery qui englobe les commune d’Etterbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert, appelle à la vigilance.

REPORTAGE de Sabine Ringelheim et d’Anaïs Letiexhe