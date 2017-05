Nouveaux problèmes sur le rail : la ligne Bruxelles-Gand perturbée ce mercredi soir

Un train qui tombe en panne juste avant l’heure de pointe et des problèmes de signalisation sur la ligne Bruxelles-Gand ont causé pas mal de soucis mercredi soir sur cet axe. Les retards ont varié de 30 minutes à une heure, voire pour certains cas une heure et demie. Le train en panne a été évacué et la signalisation a été réparée vers 19h00 mais des retards de près d’une demi-heure dans les deux heures à venir sont à craindre, indiquent le porte-parole d’Infrabel, Thomas Baeken, et son collègue de la SNCB, Dimitri Temmerman.

Le train qui transportait un bon 200 passagers a connu des soucis peu avant 16h00, alors qu’il se trouvait entre Bruxelles-Midi et Lombeek-Sainte-Catherine. Un autre train, avec 700 personnes à bord, s’est retrouvé bloqué derrière le premier une bonne demi-heure avant de pouvoir repartir.

Outre ce souci de véhicule roulant, le trafic ferroviaire Gand-Bruxelles a aussi été perturbé par un problème de signalisation. « On a pu y remédier dans un premier temps mais de nouveaux problèmes sont ensuite apparus », indique M. Baeken. Le problème a finalement été résolu vers 19h00. Le trafic n’a pas été à l’arrêt mais, jusqu’à 19h00, les trains devaient rouler plus lentement ou être déviés. La SNCB distribue des bouteilles d’eau aux passagers qui arrivent à Gand avec retard. (Belga)