Nouveau look pour le site internet de la STIB

Des informations plus faciles à trouver, un site adapté à tous les supports de lecture… Le site internet de la STIB fait peau neuve, il est l’un des sites les plus consultés en Belgique. Plus d’1,6 million de personnes le consultent en moyenne par mois.

Outre un nouveau « look and feel » plus agréable et moderne, le site propose également plusieurs nouveautés à ses utilisateurs afin de faciliter leurs recherches. e module de recherche d’itinéraires est davantage mis en avant sur la page d’accueil; le site fournit des informations plus précises sur les perturbations pouvant impacter le réseau ; les informations présentes sur le site sont plus accessibles et plus faciles à trouver grâce à un nouveau module de recherche et une structure simplifiée ; le site est accessible sur tous les supports (PC, mobile, tablettes). Un accent particulier a également été mis sur l’accessibilité du site dans les trois langues (français, néerlandais et anglais)

Plus d’infos: www.stib.be