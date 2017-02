Nouveau centre d’accueil à Forest pour lutter contre l’augmentation des familles en rue

Le Samusocial a présenté lundi le nouveau centre pour les familles sans-abri ouvert depuis le 23 décembre dans le cadre du plan Hiver, dans l’ancien internat de l’Athénée royale Victor Horta à Forest, propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette présentation a eu lieu en présence du ministre de la Fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles André Flahaut, qui a facilité la mise à disposition du bâtiment par la Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires (SPABS), et du bourgmestre Marc-Jean Ghyssels qui a favorisé son ancrage dans le tissu associatif local, communal ou non.

33 chambres, un accueil 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Le bâtiment de 33 chambres permet un accueil 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 grâce à la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire de 25 personnes. Il accueille chaque jour 36 familles, soit 120 personnes dont 69 enfants. Parmi ces derniers, 39 sont scolarisés et 16 le seront prochainement. Les 14 autres sont encore trop jeunes pour aller à l’école. Les familles sont accompagnées dans leurs démarches pour sortir de la rue : ouverture de droits pour le revenu d’insertion, médiation de dettes, recherche d’emploi ou cours de français et de néerlandais.

Le Samusocial attire l’attention sur l’augmentation constante de la problématique des familles avec enfants en rue à Bruxelles. Le nombre de familles accueillies par ses services entre 2009 et 2015 a plus que doublé, passant de 133 à 284 familles accueillies dont 671 enfants. Il relève que de nombreuses familles sont refusées en dehors du plan Hiver et de sa capacité d’hébergement élargie. Certaines préfèrent rester en rue plutôt que de s’orienter vers des centres. C’est notamment le cas pour celles originaires d’Europe de l’est. Aujourd’hui, plus de 1.350 personnes sont accueillies chaque nuit dans les 7 centres d’hébergement du Samusocial. Parmi elles, 115 familles quotidiennement, soit 408 personnes dont 226 enfants. A côté du nouveau centre de Forest, le Samusocial dispose pour les familles du centre permanent ouvert il y a 3 ans à Woluwe-Saint-Lambert (130 personnes en famille), d’un département spécifique au sein de son siège central (près de 100 personnes en familles pour la capacité élargie en hiver) et de 37 places dans le centre de la rue Royale.

Photo : Instant Street View