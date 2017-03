Non-marchand : plus de 14.000 personnes dans les rues de Bruxelles

C’est un succès pour les syndicats : ce sont plus de 14.000 personnes, selon la police, qui ont manifesté dans les rues du centre de la capitale ce matin, à l’appel des organisations syndicales. Le cortège rouge, bleu et vert s’est élancé mardi vers 10h45 dans le boulevard Botanique à Bruxelles.

Les militants libéraux portaient symboliquement des lunettes de soleil en ce premier jour de printemps, car les décisions politiques « brillent par leur absence » et éblouissent les travailleurs, selon la CGSLB. Cela fait des mois que les syndicats réclament de nouveaux accords sociaux pour le secteur, qui recouvre tant les hôpitaux que l’aide à la jeunesse, les maisons de repos ou le socioculturel. Des négociations ont bien été entamées au fédéral et au sein des entités fédérées, mais les discussions n’avancent pas, dénoncent les syndicats. « On nous marche sur les pieds« , clame Christian Masai, secrétaire fédéral du Setca. « Il nous faut un budget pour pouvoir avancer dans les accords sociaux. » « Ca patauge« , approuve Eric Dubois, secrétaire national de la CGSLB. « Il n’y a pour l’instant ni décisions politiques, ni budgétaires. » Les réunions qui se sont tenues jusqu’ici avec les responsables politiques « relèvent de l’occupationnel, alors qu’on nous a promis des accords avant l’été« , souligne-t-il.

Les travailleurs réclament de meilleures conditions de travail, c’est-à-dire notamment une réduction collective du temps de travail avec des embauches compensatoires, ainsi qu’une amélioration du pouvoir d’achat. « Il nous faut plus de bras pour rendre service à la population« , selon Patricia Piette, secrétaire nationale à la CNE. La manifestation doit aboutir dans le quartier Sainte-Catherine pour entendre les discours des responsables syndicaux. Aucune rencontre n’est prévue mardi avec les responsables politiques. Au niveau fédéral, une réunion est prévue jeudi, tandis qu’une rencontre doit avoir lieu le 31 mars avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au niveau régional, rien n’est programmé. (Avec Belga)