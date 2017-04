La société Delta Lloyd Life a lancé l’expérience « No Talk Tuesday » : tous les mardis en matinée, les employés peuvent se déconnecter totalement pour mieux travailler en toute sérénité. Pas de téléphone fixe, pas de portable, pas de courriels, pas de réunions. Le calme total pour mieux se concentrer sur son travail. Il semblerait, selon l’entreprise, que la majorité des employés sont les plus efficaces, tôt le matin, vers 07h30 et en fin de journée. C’est-à-dire quand ils sont moins sollicités.