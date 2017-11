No Hate : une exposition et une bibliothèque vivante sur le harcèlement aux Halles Saint-Géry

Le Bureau International Jeunesse, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a lancé ce jeudi l’exposition « No Hate », aux Halles Saint-Géry à Bruxelles, destinée à dénoncer le harcèlement sur Internet. Elle sera accessible jusqu’au 14 novembre.

L’exposition « No Hate » propose ainsi des illustrations autour du harcèlement en ligne et un questionnaire que les visiteur·se·s doivent remplir et déposer dans une urne en fin de parcours. Le but est notamment de dénoncer les discours de haine et le harcèlement que bon nombre de personnes doivent subir sur Internet, notamment via les réseaux sociaux.

En plus de cette exposition, une Bibliothèque vivante est proposée aux visiteurs ce jeudi (20h-22h) ainsi que ce mercredi 8 novembre (12h-14h et 20h-22h). Comme dans une bibliothèque traditionnelle, les visiteur·se·s sont invité·e·s à consulter un catalogue, sélectionner une livre et l’emprunter pour un temps déterminé. Sauf que les livres sont ici des personnes et que la discussion peut alors être entamée avec la personne qui lit son récit. Des personnes harcelées, d’autres qui luttent contre le harcèlement peuvent ainsi vous raconter leur histoire.