Muriel Hanot (CDJ) : « Le journaliste va faire la balance entre les intentions de sa source et l’intérêt de donner l’information »

Le magazine #M abordait le problème des fuites qui perturbent le travail de la commission Kazakhgate. Un constat : il y a toujours des fuites dans ce genre de commission; et les auteurs ne sont pas nécessairement des employés de la Chambre, mais parfois les parlementaires et membres de la commission. Mais pour Muriel Hanot, Secrétaire générale du Conseil de Déontologie journalistique, « le journaliste va faire la balance entre les intentions de sa source et l’intérêt de l’information« .

