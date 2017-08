MR et cdH invitent le président de DéFI, Olivier Maingain, il refuse

Après l’annonce par le président de DéFI, Olivier Maingain, qu’il ne prendra plus de nouvelle initiative pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, les présidents du MR Olivier Chastel et du cdH Benoît Lutgen l’ont invité à discuter dans les meilleurs délais des différentes demandes et propositions. Le président de DéFI décline l’invitation.

MR et cdH veulaient convaincre DéFI de former des coalitions de centre-droit sans le PS en Fédération Wallonie-Bruxelles et à Bruxelles. Toutefois, le parti amarante, partisan du maintien du gouvernement actuel en Région bruxelloise, continue toujours d’assurer que des pourparlers devaient associer, pour la Fédération, le plus grand nombre de partis francophones, PS compris.

avec Belga