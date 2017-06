Mouvement de grogne chez les brigadiers de Bruxelles Propreté : ils menacent d’entrer en grève

Une vingtaine de brigadiers et surveillants de Bruxelles Propreté du secteur de la chaussée de Ruisbroek à Forest ont menacé d’entrer en grève, a indiqué le permanent syndical SLFP Michel Piersoul. À l’issue d’une réunion habituelle du comité de prévention et de protection des travailleurs jeudi matin, les syndicats ont obtenu un rendez-vous avec la direction de l’agence Bruxelles Propreté et les brigadiers vendredi matin à 07h00.

Les brigadiers et surveillants de Forest gèrent le personnel du commercial, du porte-à-porte blanc, jaune et bleu, et du balayage. Ils se plaignent des conditions de travail et de la difficile gestion du personnel avec la réforme des collectes et les restrictions d’équipes. « Que le cadre de maîtrise se décide à faire grève, aussi sans piquet, cela veut dire beaucoup », estime Michel Piersoul. « Des brigadiers d’autres secteurs, comme Neder-Over-Heembeek et Triomphe, ont déjà dit vouloir être solidaires, donc il faut faire attention. »

L’autorité a demandé au personnel de l’enlèvement commercial de sortir depuis lundi par équipe de deux – un chauffeur et un chargeur – au lieu de trois, tout du moins pour les conteneurs de poubelles bleues. Vendredi, 20 camions du secteur de Forest sur 21 ne sont pas sortis tandis que lundi, jour d’application de la mesure, ils étaient six à rester au dépôt. Mercredi, cinq camions n’ont pas pu terminer leur tournée en 1 + 1.

Les travailleurs du commercial craignent de faire les frais des déboires judiciaires de l’agence; ils voient dans cette restriction des équipes une mesure d’économie préventive en cas de perte du procès intenté par le secteur privé qui cherche à obtenir le remboursement à la Région des dotations des dernières années, soit 1,5 milliard d’euros. L’action ouverte devant le tribunal de première instance contre Bruxelles Propreté traite de concurrence déloyale dans le domaine des déchets dits industriels et d’absence de comptabilité analytique de l’agence. (Belga)