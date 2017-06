Monseigneur Leon Lemmens, évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites d’une longue maladie à l’âge de 63 ans, a fait savoir la conférence épiscopale par communiqué.

Leon Lemmens est né à Boorsem le 16 mars 1954. Il a effectué sa formation au sacerdoce au Séminaire de Saint-Trond (1971-1976), puis obtenu un baccalauréat en théologie à la KU Leuven (1976), une licence en théologie morale et un doctorat en théologie à l’Université grégorienne de Rome (1989). Il a été ordonné prêtre dans le diocèse de Hasselt à Boorsem le 10 juin 1977. Le 22 février 2011, Leon Lemmens a été nommé par le pape Benoît XVI, évêque titulaire de Municipa et évêque auxiliaire de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles. Au sein de la Conférence des évêques de Belgique, il était référendaire pour la pastorale des prisons, Missio, Pro Migrantibus, la pastorale des gens du voyage, des forains et les relations avec la communauté musulmane. Il était également vicaire général pour le vicariat du Brabant flamand et Malines, depuis février 2011. Depuis octobre 2016, la maladie l’a contraint à suspendre ses fonctions et ses responsabilités. Ses funérailles auront lieu le samedi 10 juin à 11h00 en la cathédrale Saint-Rombaut à Malines. (Belga)