Monnaie commémorative en hommage à Toots Thielemans

La Monnaie Royale de Belgique frappera cette année une pièce commémorative en hommage au jazzman Toots Thielemans décédé l’an dernier. Gaston Lagaffe et le peintre surréaliste René Magritte se verront également honorer d’une frappe commémorative, a indiqué lundi Francis Adyns, le porte-parole du SPF Finances. La Monnaie Royale procédera cette année à la frappe de neuf nouvelles monnaies commémoratives. Une pièce en argent de 20 euros sera ainsi frappée le 30 janvier en l’honneur de Toots Thielemans, poursuit Francis Adyns. Cette année marque également le 50e anniversaire de la disparition du peintre surréaliste René Magritte.

Nouvelle pièce d’or de 100 euros

La Monnaie Royale frappera à cette occasion une pièce d’or de 100 euros. Par ailleurs, à l’occasion du 60e anniversaire de la publication de la première bande dessinée de Gaston Lagaffe, des pièces de 5 euros en cupro-nickel à l’effigie du héros de papier seront également émises. La Monnaie procèdera aussi à d’autres frappes cette année. Ainsi des pièces en argent de 5 euros seront frappées en souvenir de la première transplantation cardiaque. La gare d’Anvers sera aussi mise à l’honneur avec l’émission de pièces de 10 euros en argent et de 50 euros en or. Le 150e anniversaire de la parution de « La Légende de Tijl Uilenspiegel » que l’on doit à la plume de Charles Decoster donnera lieu à la frappe d’une pièce en argent de 10 euros. Les 25 ans du Traité de Maastricht donneront lieu à la frappe d’une pièce en or de 25 euros. Des pièces en or de 12,5 euros à l’effigie de la reine Marie-Henriette seront aussi frappées cette année. Enfin, le bicentenaire de la naissance de l’architecte Joseph Poelaert sera marqué par l’émission d’une pièce en argent de 20 euros