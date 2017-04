Molenbeek : un privé veut transformer le bâtiment Saint-Michel en école

Un ancien dépôt de cigarettes, le bâtiment Saint-Michel situé en face de Tour et Taxis et datant de 1957, pourrait se transformer à terme en une voire deux écoles. C’est le pari que fait un promoteur privé. Les plans sont déposés pour la construction de 60 classes, +/- 1800 places sur 18.000 m2. L’enquête publique se termine le 2 mai. Le promoteur n’a pas encore de PO (pouvoir organisateur) intéressé mais vu le boum démographique et le manque d’écoles à Bruxelles, il est confiant. Pour la commune de Molenbeek, ce projet semble trop important à gérer mais il pourrait bien intéresser la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le budget pourrait bien atteindre les 25 millions à 30 millions à amortir sur quelques années.

Reportage – Benoît Ferire et Michel Geyer