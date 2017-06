Molenbeek : un espace agro-écologique vient d’être inauguré

Un parc agro-écologique vient de voir le jour, à Molenbeek. Près de 2000 mètres carrés sont consacrés à la culture des plantes, de fruits et de légumes. Trois serres d’un total de 120 mètres carrés, une serre de semis, 15 pieds de fruitiers et une citerne d’une capacité de 15.000 litres destinée à récupérer l’eau de pluie complètent ce nouveau site.

Ce site est déjà riche d’une longue histoire. Dans les années 40, la « Petite Senne » s’assèche progressivement. La zone que l’on appelle à l’époque, la « Zinneke » devient alors une friche que les riverains s’approprient. Ce territoire, propriété de la région bruxelloise, sera préservé au fil des décennies.

En 2013, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, avec le soutien de la Région, réinvestit le lieu. Aujourd’hui, on ne l’appelle plus la « Zinneke » mais le « Zinto ». Aujourd’hui, c’est un lieu de promotion de l’alimentation saine et durable, de l’horticulture urbaine et à dimension sociale.

IMAGES de Nicolas Franchomme