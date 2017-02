La famille Abdeslam a quitté son habitation, au numéro 30 de la Place Communale et qui avait été sous le feu des projecteurs pendant plusieurs semaines au lendemain des attentats de Paris. Désormais à trois, les parents et leur fille, ils ont été relogés à Molenbeek dans un autre logement communal. Ils étaient à nouveau dans les conditions de revenus pour avoir droit à un logement public mais plus petit, comme le rapporte ce matin le quotidien la Capitale.