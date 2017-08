Molenbeek : des tags sur les murs s’indignent de « la gentrification » du quartier du Canal

« Dégagez », « Nique la gentrification »… Voici les tags qui sont apparus sur les bâtiments du quartier du Canal à Molenbeek-Saint-Jean. Pourtant, de nombreux habitants ne sont pas du même avis.

La rénovation du quartier du Canal à Molenbeek-Saint-Jean ne plaît visiblement pas à tout le monde : des tags sont apparus sur la façade de nombreux bâtiments du quartier dénonçant « la gentrification » de ces rues. Pourtant, les nombreux habitants du quartier témoignent plutôt d’une saine rénovation et d’un quartier « plus joyeux, plus sécurisant ».

> Reportage de Nicolas Franchomme et Béatrice Broutout.