Molenbeek : des questions sur la stabilité d’un bâtiment après l’incendie quai de l’Industrie

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus samedi midi au 51 du quai de l’Industrie, le long du canal, non loin de l’écluse de Molenbeek. Le feu aurait démarré dans un immeuble en travaux. Puis il s’est propagé aux bâtiments proches. Heureusement, il n’y a pas eu de blessé. La commune a envoyé un ingénieur en stabilité qui devrait être sur place encore ce lundi. Selon les responsables de la zone de police Bruxelles-Ouest, comme on peut lire sur le site de La Capitale, il s’agit d’un garage. Sur son toit, un ouvrier coupait des poutres en bois avec une disqueuse. Une étincelle serait à l’origine de cet incendie. Le bâtiment et les voitures situées à proximité ont été fortement endommagés.