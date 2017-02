Le nombre de navetteurs wallons et flamands venant travailler à Bruxelles diminue. Il a baissé de 9% entre 2010 et 2015 d’après une étude de l’observatoire bruxellois de l’emploi. L’une des raisons : une population bruxelloise de plus en plus active sur le marché de l’emploi. Toutefois, cette baisse ne se fait pas remarquer sur le terrain. Selon Touring, la capitale est de plus en plus congestionnée.

Reportage dans le 18h : Julie Martin et Marjorie Fellinger