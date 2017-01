Moins d’agressions contre les policiers en 2016

Selon le ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort (PS), les agressions, tant physiques que verbales, sont en diminution pour les six zones de la capitale. C’est ce qu’il a confié à nos confrères de la RTBF. De mi-novembre 2015 jusqu’à la même période en 2016, 1141 agressions ont été dénombrées contre 1393 agressions en 2015 et 1704 deux ans auparavant. « Ces chiffres basés sur une année complète, démontrent donc une diminution de ce type d’agressions verbales ou physiques, ces dernières années« , a précisé le ministre-président dans une réponse à une question écrite du député régional MR Alain Destexhe.

Des agressions surtout à Bruxelles, Saint-Gilles et Anderlecht

La tendance était pourtant annoncée à la hausse au cours du premier semestre puisque 809 faits de violences, soit quatre agressions de policiers par jour, avaient été comptabilisés par le libéral. « Après une étude des dernières statistiques« , précise Rudi Vervoort, ce sont finalement 781 agressions qui ont été enregistrées. C’est à Bruxelles qu’elles sont les plus nombreuses avec 231 faits au premier semestre, devant Saint-Gilles (81), Anderlecht (77), Ixelles (51), Schaerbeek (50), Molenbeek (49).

Une formation pour lutter contre la violence

Pour lutter contre ces actes de violence, les policiers bruxellois sont formés. Une circulaire prévoit que chaque policier « doit recevoir une formation et un entraînement à la maîtrise du maintien de l’ordre. C’est pourquoi l’ERIP (Ecole régionale de police) a développé un programme spécifique pour la formation de base, il comporte 164 heures de formation en gestion de la violence, un module de communication sur « comment faire face à la violence », un module incitant à la prudence sur les médias sociaux et enfin huit heures consacrées à la gestion du stress durant lesquelles la problématique de la violence verbale est abordée« , précise le ministre-président. « Une offre de formation continuée est également dispensée, elle se compose des deux modules en gestion de la violence verbale et huit heures consacrées aux médias sociaux. Il est également à noter que les policiers et agents de police reçoivent un équipement spécifique pour effectuer leurs missions de terrain (gilet pare-balles, matraque et bouclier).«