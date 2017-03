Mohamed El Bachiri, est l’époux de Loubna, décédée à Maelbeek lors de l’attentat du 22 mars. Il est aujourd’hui connu pour une vidéo qu’il a enregistrée à la VRT dans laquelle il délivre un message positif d’amour et de compréhension mutuelle entre les différentes cultures. Il est même devenu un véritable phénomène puisque sa vidéo a plus de 11 millions de vues et a été traduite dans plusieurs langues.

Video VRT « Djihad de l’Amour »