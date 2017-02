Un tram a déraillé entre les arrêts Lemonnier et gare du Midi. Le tunnel Porte de Hal est en travaux et fermé à la circulation depuis ce lundi matin. En raison de fortes pluies, les tunnels Stéphanie et Georges-Henri ont été temporairement fermés. Bref, une mobilité fortement perturbée ce lundi après-midi à Bruxelles.

En duplex : Marie Berckvens