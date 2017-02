Mobilité à Bruxelles : le nettoiement sur les infrastructures de surface de la STIB sera renforcé

Le gouvernement bruxellois a donné son feu vert au renforcement de la collaboration entre l’Agence Bruxelloise de la Propreté, Bruxelles Mobilité et la STIB pour le nettoyage des sites propres et des embarcadères de la société de transport en surface, ont annoncé lundi la secrétaire d’Etat à la Propreté Publique Fadila Laanan (PS) et le ministre de la Mobilité Pascal Smet (sp.a).

Ce renforcement se traduira par des fréquences de passage des équipes de Bruxelles-Propreté accrues. Fadila Laanan et Pascal Smet se sont mis d’accord sur une convention entre leurs administrations. Cette convention porte sur les sites existants mais également sur les futures extensions du réseau prévues en 2018 et 2019. Les coûts seront équitablement répartis entre les deux administrations. (Belga)