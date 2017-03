Mike & Dimitri Vegas remportent le deuxième Ultratop Streaming Award

Le duo belge de DJ Like Mike & Dimitri Vegas ont reçu mardi le deuxième Ultratop Streaming Award des mains du ministre fédéral de l’Agenda numérique Alexander De Croo. Le prix récompense l’artiste belge dont le répertoire a été le plus écouté en streaming en Belgique. Les deux musiciens de Willebroek succèdent ainsi à Lost Frequencies, premier lauréat du prix pour l’année 2015.

Le jeune DJ bruxellois termine cette année deuxième du classement, derrière Like Mike & Dimitri Vegas, mais devant K3, Oscar And The Wolf et Tourist LeMC.

« Nous sommes ravis de recevoir ce prix et cela nous donne le sentiment d’être encore plus aimé par le public belge », ont commenté les deux DJ. « C’est très réconfortant de savoir que nos fans belges aient écouté notre musique en streaming durant toute l’année. »

La remise de cette distinction s’est effectuée en marge de la présentation des chiffres 2016 de l’industrie belge de la musique. Le chiffre d’affaires de celle-ci a progressé de près de 7%, principalement grâce au streaming payant, dont les revenus ont bondi de plus de 64% sur un an pour représenter 33% des revenus globaux.

