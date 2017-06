Michy Batshuayi et Romelu Lukaku titulaires en attaque, Kompany capitaine

Suite à la blessure d’Eden Hazard, Vincent Kompany sera le capitaine des Diables Rouges pour la rencontre amicale contre la Tchéquie, lundi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles (20h45).

En attaque, Roberto Martinez a décidé d’associer Romelu Lukaku et Michy Batshuayi. Il est probable que le sélectionneur national teste une formation en 3-5-2 en lieu et place du 3-4-2-1. Devant l’inamovible gardien Thibaut Courtois, Vertonghen et Alderweireld retrouveront donc Vincent Kompany, de retour sous la vareuse belge pour la première fois depuis octobre 2015 après de nombreux ennuis physiques. Au milieu de terrain, Youri Tielemans sera titulaire au centre du jeu pour la seconde fois de rang. Il sera accompagné par Radja Nainggolan et Kevin De Bruyne. Yannick Carrasco et Nacer Chadli devraient s’occuper de l’animation des flancs. Outre l’absence d’Eden Hazard, opéré avec succès suite à sa fracture de la cheville, Roberto Martinez doit également se passer des services de Thomas Meunier, Mousa Dembélé et Jordan Lukaku. Axel Witsel et Laurent Ciman, qui avaient encore des obligations en club ce weekend, ont rejoint le groupe dimanche. Divock Origi, remis de sa blessure au mollet, est au repos pour la rencontre contre les Tchèques. Lundi matin, les deux équipes ont décidé de ne pas effectuer plus de six changements. Toutefois, la rencontre conserve son caractère non officiel. (Belga)