La circulation a été interrompue sur la ligne 1 du métro entre les stations Mérode et Roodebeek en raison d’un accident de personne, annonce la STIB. Le métro ne circule donc plus entre ces deux stations et des bus-navettes ont été mis en place pour assurer le transport des navetteurs.

La durée de cette interruption n’a pas été précisée. (photo archive Belga)