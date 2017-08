Météo: une journée chaude et ensoleillée… avant l’arrivée des orages

Le temps sera généralement ensoleillé, sec et chaud mardi, annonce l’Institut royal de météorologie.

Au cours de l’après-midi, des champs nuageux traverserons le pays sur l’ouest et le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 25° et 27° à la Côte et en Ardenne, et jusque 30°, voire 31° dans le reste du pays. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, au littoral virant au secteur nord en fin d’après-midi.

Mardi soir, le risque de quelques averses dans la région côtière s’intensifiera, éventuellement avec de l’orage. Ailleurs, le temps restera encore généralement sec avec de larges éclaircies dans le centre et l’est du territoire. Dans la nuit, des orages pourraient éclater sur l’ouest et le nord-ouest du pays, un risque accru dans la partie centrale en fin de nuit. Les minima se situeront entre 17° et 21°, sous un vent faible à modéré.

Mercredi, le temps sera variable avec des averses abondantes, principalement dans l’après-midi, sur tout le pays, et des maxima autour de 25° dans le centre.

De jeudi jusqu’à dimanche, le temps sera frais, ponctué d’averses, avec des maxima proches de 19° au centre du pays.

