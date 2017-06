Météo : grosse chaleur mais une atmosphère plus respirable attendue cet après-midi

Les températures atteindront les 34 degrés aujourd’hui à Bruxelles. La chaleur restera étouffante jusqu’à l’arrivée d’un vent d’est à sud-ouest cet après midi qui rendra l’air enfin plus léger et l’atmosphère plus respirable, indique l’IRM. Il reste fortement conseillé de boire abondement tout au long de la journée et d’éviter les expositions au soleil, qui restera très agressif. Par cette chaleur, essayez de boire 3 à 4 litres d’eau pour rester hydraté au lieu du litre et demi habituellement conseillé !