Météo: de la pluie suivie d’éclaircies ce dimanche

Dimanche matin, il y aura beaucoup de nuages et temporairement de la pluie, annonce l’Institut royal météorologique.

Le retour des éclaircies s’opérera durant la journée qui s’avèrera alors généralement sèche. Les températures maximales seront proches de 12° dans le centre. On notera aussi la présence de rafales de vent de 60 km/h qui s’atténueront en cours de journée.

Dimanche soir, il y aura parfois des averses. Et dans la nuit d dimanche à lundi, il faudra encore compter avec le risque d’une averse. Les minima seront proches de 7°. Lundi, nous bénéficierons d’éclaircies et il fera généralement sec avec des maxima autour de 12° ou 13°. Mardi, il y aura davantage de nuages mais il fera toujours généralement sec. En milieu de semaine, on n’essuiera que peu de précipitations sous des maxima de 13° environ.

Belga