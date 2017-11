Météo : de belles éclaircies avant la grisaille

L’intérieur de la Belgique bénéficiera de larges éclaircies jeudi matin avant que le ciel ne devienne plus nuageux depuis le nord-ouest dans le courant de la matinée, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Un peu de pluie ou une faible ondée ne seront pas à exclure dans l’après-midi. Le thermomètre affichera 8° en Haute Belgique et 13 ou 14° en Basse Belgique. Le vent sera faible à modéré, de secteur ouest à sud-ouest.

Quelques averses pourront se produire jeudi soir. Pendant la nuit, un épais plafond nuageux se formera avec, parfois, un peu de crachin. De la brume et des bancs de brouillard se développeront ensuite dans la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 2 et 8°, sous un vent calme et de directions variées.

Le temps sera gris et brumeux vendredi matin, avec des nuages bas localement tenaces. Le temps restera le plus souvent sec, bien qu’un peu de bruine puisse se produire ici et là. Les températures seront comprises entre 9 et 14°, sous un vent faible de secteur sud.

Le week-end sera pluvieux. Le plus gros des précipitations concerneront samedi la moitié ouest du pays. Il fera entre 12 et 16°. Des pluies seront encore possibles dimanche matin, surtout dans l’est du pays. Le pays sera ensuite traversé par un régime d’averses et un ciel de traîne. Les températures seront comprises entre 5 et 10°.

Le temps sera plus sec lundi et mardi.

