Message de Charles Michel à Trump

Il faut garder son « sang-froid », a dit le chef du gouvernement belge, alors que l’arrivée du nouveau président américain suscite de nombreuses craintes.

Le Premier Ministre Charles Michel s’est exprimé vendredi après-midi concernant l’investiture du Président Donald Trump.

Il a abordé l’importance de la tradition parlementaire américaine, le rôle primordial de l’OTAN et l’allié indispensable que représente les États-Unis pour l’Europe.

« J’espère que nous pourrons poursuivre notre coopération intense dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation sous l’ère du nouveau Président. » déclare Charles Michel, « L’Union européenne entre elle aussi dans une nouvelle ère. Je suis convaincu que l’Europe doit, plus que jamais, défendre son propre agenda et ses propres intérêts. »

Le Premier Ministre souhaite une politique de croissance économique durable est dans l’intérêt de chacun. En Belgique, les entreprises américaines ont créé 140 000 emplois. La Belgique est le dixième pays qui investit le plus aux États-Unis et constitue, de ce fait, un partenaire commercial plus important que la Russie, l’Australie ou l’Espagne.

